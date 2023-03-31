Putin'in 'gizli vekili'ne İsviçre'de yardım eden bankacılar suçlandı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:54

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 11:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in servetinin "gizli vekili" olduğu öne sürülen Sergey Roldugin'in Zürih'teki banka hesaplarına milyonlarca frank aktarmasına yardımcı olan dört bankacı İsviçre'de mali suçlardan hüküm giydi.

Bankacıların, Sergey Roldugin'in 2014-2016 yılları arasında İsviçre hesaplarına milyonlarca frank yatırmasına yardımcı oldukları iddia edildi.

Dört bankacı, Roldugin'in Rus bankası Gazprombank'ın İsviçre şubesindeki hesaplarıyla ilgili finansal işlemlerde uygun kontrolleri yapmamaktan suçlu bulundu.

The Guardian'ın aktardığına göre, İsviçre'deki raporlama kısıtlamaları nedeniyle kimlikleri açıklanamayan bankacılar, yüz binlerce İsviçre Frangı tutarında ertelenmiş para cezasına çarptırıldı.

Bankacılardan birinin Rus vatandaşlığının yanı sıra İngiliz pasaportuna da sahip olduğu belirtilirken, diğer ikisinin Rus vatandaşı, dördüncüsünün ise İsviçre vatandaşı olduğu bildirildi.

SERGEY ROLDUGİN

Sergey Roldugin, Putin'in en büyük kızı Maria'nın vaftiz babası olarak da biliniyor.

Roldugin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsviçre de dahil olmak üzere Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Putin'in yakın çevresinden çok sayıda kişi arasındaydı.

Kremlin daha önce Roldugin'in fonlarının Rus liderle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları Rusya karşıtı "Putinofobi" olarak niteleyerek reddetmişti.