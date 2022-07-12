Bankalar ne zaman açılacak? 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü bankalar açık mı?

12 Temmuz 2022 Salı, 17:33

4 gün süren Kurban Bayramı'nın bugün son günü. Kurban Bayramı nedeniyle banka şubeleri de hizmet vermiyor. Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilmesinin ardından 9 güne çıktı. Kurban Bayramı tatili 9 - 17 Temmuz arası gerçekleşecek. Peki bankalar ne zaman açılacak?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erecek. Ancak 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Bayram boyunca hizmete ara veren bankaların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bankalar 13 Temmuz Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

BANKALAR 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

Kurban Bayramı sonrası 13 Temmuz Çarşamba günü açılacak olan banka şubeleri 14 Temmuz Perşembe de hizmet vermeye devam edecek. Ancak 15 Temmuz Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek.



