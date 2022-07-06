Bayram ve arefe günü bankalar açık mı? 2022 Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:30

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına sayılı günler kala bankaların çalışma durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Peki arefe günü bankalar açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, EFT yapılacak mı?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bayram boyunca resmi tatil olacağı için bankalar kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

Banklar arefe günü yani 8 Temmuz'da öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra resmi tatile girildiği için kapalı olacak. Bu sebeple öğle molasına girene kadar özel sektördeki bankalar açık olacak.

BAYRAMDA EFT YAPILIR MI?

Resmi tatil olduğu için 9 gün boyunca EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı, arefe günü ile beraber toplamda 9,5 günlük bir tatil süreci oluşturuyor. Ailesinden ve memleketinden uzakta yaşayanlar için 9,5 günlük tatil haberi pek çok evi şenlendirmeye başladı. 2022 yılı içinde Kurban Bayramı tatili son verilen bilgilere göre 9,5 gün sürecek.