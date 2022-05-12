Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi gün?

12 Mayıs 2022 Perşembe, 13:16

'Kurban Bayramı'nda tatile gidecek olanlar bayramın kaç gün olduğunu ve hangi tarihlere geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı 2022 günlerini duyurdu. Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayında gerçekleşecek.

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı 2022 günlerini açıkladı.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 Kurban Bayramı arife günü cuma gününe geliyor. Kurban Bayramı arife günü temmuz ayının ikinci cuması olacak. Arife günleri kamu kurum ve kuruluşlarında yarım gün mesai yapılıyor. Bayramın 1. günü ise cumartesi gününe denk geliyor. Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı için Kurban Bayramı tatili şu an için 4,5 gün olarak görülüyor.