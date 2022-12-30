Bankalarda yeni kimlik kartı zorunlu olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartı olmadan bankalarda işlem yapılmaması konusunda BDDK ile çalışma yapıldığını duyurdu. Öte yandan eski kimliklerin son kullanma tarihi 31 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı.
Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.
Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.
KİMLİK YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Yurttaşlar hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından hem de ALO 199 hattından kimlik değiştirme randevusu alabiliyor.
Kimlik değişimi için gerekli evraklar şunlardır:
- Nüfus Cüzdanı / kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi
- Bir adet biyometrik fotoğraf
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