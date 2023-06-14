Bankaya para taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bankaya para taşıyan minibüs ile çarpışan cam yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi.
Günay Uygun'un (41) kullandığı 16 YY 261 plakalı cam yüklü kamyonet ile banka para taşıyan Ali Aydın yönetimindeki 34 PB 1363 plakalı minibüs çarpıştı.
DURUMLARI İYİ
Kazada sürücü Uygun ile yanındaki Süleyman Yeşildal (43) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bankaya ait minibüs, polis nezaretinde yoldan kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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