Bankaya para taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bankaya para taşıyan minibüs ile çarpışan cam yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:33
Bankaya para taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi.

Günay Uygun'un (41) kullandığı 16 YY 261 plakalı cam yüklü kamyonet ile banka para taşıyan Ali Aydın yönetimindeki 34 PB 1363 plakalı minibüs çarpıştı.

DURUMLARI İYİ

Kazada sürücü Uygun ile yanındaki Süleyman Yeşildal (43) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bankaya ait minibüs, polis nezaretinde yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


banka para kaza

İlgili Haberler

İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Adana'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
Batman'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Batman'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

En Çok Okunan Haberler