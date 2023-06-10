Batman'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 07:12

Güncelleme: 10.06.2023 - 07:13

Tilmerç Mahallesi’nde gece saatlerinde V.G. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediyeye ait 72 BA 561 plakalı otobüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 S 0322 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki F.A., M.T.Ş., M.A., S.E. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.