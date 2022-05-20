Bankla ATM'yi parçaladı, gözaltına alındı

20 Mayıs 2022 Cuma, 15:15

Olay, Adapazarı ilçesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde bulunan ATM'lerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. isimli şahıs, yanında taşıdığı bankla ATM'ye saldırdı.

ATM'yi kullanılamaz hale getiren M.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahsın daha önce de bu tarz olaylara karıştığı öğrenildi.