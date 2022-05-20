Bankla ATM'yi parçaladı, gözaltına alındı

Sakarya'da, yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçalayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 15:15
Bankla ATM'yi parçaladı, gözaltına alındı
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Olay, Adapazarı ilçesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde bulunan ATM'lerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. isimli şahıs, yanında taşıdığı bankla ATM'ye saldırdı.

ATM'yi kullanılamaz hale getiren M.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahsın daha önce de bu tarz olaylara karıştığı öğrenildi. 


sakarya Adapazarı ATM

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