Bakanlıktan Ziraat Bankası'na 300 dönümlük saha için imar izni!

20 Mayıs 2022 Cuma, 13:40

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz'da Demirören Grubu'nun kredi borçları nedeniyle Ziraat Bankası'na geçen Kemer Country, 18 Mayıs tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin gündemine gelince dikkatler tekrar bu araziye çevrildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Ziraat Bankası A.Ş, İBB'nin 2020 yılında Kemer Country yerleşkesi için yaptığı plan değişikliğine itiraz ederek arazinin yüzde 55'lik kısmının imara açılması istemişti. İtiraz karara bağlanmadan ilgili müdürlüğe iade edildi çünkü bankanın 6 Temmuz 2021 tarihli itiraz dilekçesi, bürokratik süreçlerin ardından meclis gündemine gelinceye karar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girdiği ortaya çıktı. Bu adım Ziraat Bankası’nı söz konusu parseller için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ile işbirliğine gitmesinin ardından gerçekleşti.

5 KATLI REZİDANSLAR YAPILABİLECEK

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, yeni plan ile Kemer Country'nin golf sahaları; ticaret ve konut, Uzun Kemer Koruma bandı tarafında kalan kısmı da park olarak planlandı. Toplam 358 bin 759 metrekarelik arazinin 232 bin 166 metrekaresine gelişme konut ve ticaret-konut alanı fonksiyonu verildi. Emsal yani inşaat hakkı için 0.30 ile 1.10 arasında değişen farklı değerler belirlendi. Bu oranlara göre 232 bin metrekarelik alanda 135 bin metrekare inşaat yapılacak. Konut+ticaret fonksiyonu verilen alanlarda otel, rezidans yer alabilecek. Bina yükseklikleri, 3 kat ile 5 kat arasında değişiyor. Burada yaşaması planlanan maksimum nüfus 2 bin 817 kişi.

AVM VE OTEL DE OLACAK

Arazinin 11 bin metrekaresinde AVM, konaklama tesisleri, çok katlı mağaza, iş merkezi gibi ticaret birimleri yer alacak. Ticari birimler için yükseklik 4 kat olarak belirlendi. Alanın 76 bin metrekaresi park, 9 bin 537 metrekaresi İSKİ hizmet alanı, yaklaşık 30 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.

GEREKÇE: HAK SAHİPLERİ MAĞDUR OLDU

Bakanlığın onayladığı imar planının açıklama raporunda değişikliğe gerekçe olarak; arazide konut imarının da önünü açan 2019 tarihli planın mahkeme tarafından iptal edildiği için hak sahiplerinin gerçekleştireceği yatırımları hayata geçirememesi ve mağdur olması gösterildi.

“ZARARIN KAPATILMASI İÇİN İMARA AÇILMASINI İSTİYORLAR”

İBB Meclisi Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, bakanlığın yaptığı planların da takipçisi olacaklarını belirterek “Ziraat Bankası 2018'de büyük bir medya holdinginin el değiştirmesi ile ilgili verdikleri kredi nedeniyle alanın imara açılmasını istiyorlar. Medya kuruluşu el değiştirirken Ziraat Bankası, 750 milyon dolar kredi sağlamıştı. Ancak banka krediyi verdiğinde arsalar spor alanıydı. Hukuken donatı alanında kalan bir yeri banka nasıl teminat olarak kabul edebilir? Usulsüz bir iş. Daha imar planı değişmeden usulsüz şekilde kredi verildi. Usulsüz kredi nedeniyle çok ciddi kamu zararları yazıldı. Zararının kapatılması için arazinin imara açılmasını istiyor” demişti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de imara açılacağını söylediği araziler, 1 milyar 118 milyon 330 bin lira ve 300 milyon dolarlık kredi karşılığında ipotek ettirilmişti. Demirören kredi borcunu ödemeyince arazi Ziraat Bankası'na geçti.