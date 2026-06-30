Bankta otururken otomobil çarpmıştı: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde R.U. yönetimindeki bir otomobil, 17 Haziran günü, bankta oturan Ahmet Aydemir ve H.G. isimli iki kişiye çarptı
Kazanın ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Aydemir, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı olayda yaralanan H.G'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Banaz'da 31 yaşındaki R.U. yönetimindeki otomobil, 17 Haziran'da Bahadır köyünde yol kenarındaki bankta oturan Ahmet Aydemir ve H.G'ye çarpmıştı.