Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:44

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:44

Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı. Peki, Banu Öztürk kimdir? Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk neden gözaltına alındı?

BANU ÖZTÜRK KİMDİR?

Banu Öztürk, 7 Mart 1985'de doğdu. Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. Öztürk, 2009 yılında da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi.

Oyunculuk kariyerinde "Avrupa Yakası", "Adanalı", "Derman", "Geniş Aile", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk'ün bu evlilikten bir oldu. 2017 yılında boşanan Öztürk, maddi zorluklar nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldı.

BANU ÖZTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Miss Globe 2009 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etten gözaltına alındı.