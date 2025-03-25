Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:17

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraçhane'de de devam eden protestolara katılan Michael Anthony Ganoe'yi takibe aldı. Türkiye'ye 20 Mart'ta girdiği anlaşılan, Ganoe ve yanındaki Romanya vatandaşı Daniel Aleksander Loktus'ı gözaltına aldı. Peki, Michael Anthony Ganoe kimdir? Michael Anthony Ganoe neden sınır dışı edildi?

MİCHAEL ANTHONY KİMDİR?

Freelance gazetecilik yapan Ganoe, farklı ülkelerde toplumsal olaylara dair haberler yapmış ve ses getiren içerikler üretmiştir.

MİCHAEL ANTHONY GANOE NEDEN SINIR DIŞI EDİLDİ?

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen eylemlere katılan ABD vatandaşı Michael Anthony Ganoe, sınır dışı edildi.

Ganoe'nin, emniyetteki ifadesinde "Serbest gazeteciyim. Yanımda kalan arkadaşımla Romanya'daki protestolarda tanıştım. Kazancımı, sosyal medyada yaptığım haberlerden elde ediyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ve Loktus, "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçunu işledikleri gerekçesiyle sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.