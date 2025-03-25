Ümit Bektaş kimdir? Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş kaç yaşında, nereli?

Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) odaklı soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının protesto edildiği eylemlerde biber gazı sıkılan maskeli bir semazeni fotoğrafladı. O kara sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Ümit Bektaş kimdir? Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş kaç yaşında, nereli?

Ümit Bektaş kimdir? Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 18:04

Reuters’ın ünlü foto muhabiri Ümit Bektaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) odaklı soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının protesto edildiği eylemlerde biber gazı sıkılan maskeli semazeni fotoğrafladı. Peki, Ümit Bektaş kimdir? Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş kaç yaşında, nereli?

ÜMİT BEKTAŞ KİMDİR?

Ümit Bektaş, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Bektaş, öğrencilik yıllarında Ankara bürosunda gececi foto muhabiri olarak çalışmaya başladığı Milliyet'in ardından 2004 yılında Reuters'ta çalışmaya başladı.Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çalıştı. Afganistan, Bosna-Hersek, Cezayir, Gürcistan, Irak, Kosova, Sırbistan, Suriye gibi çatışma bölgelerinde görev yaptı. 2008 Güney Osetya Savaşı'nda Rus askeri konvoyunun Zugdidi'ye girişini çektiği fotoğraf Time dergisinde kapak olarak kullanıldı. Çalışmalarıyla, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin Yılın Basın Fotoğrafı ve Abdi İpekçi Ödülleri'nin Yılın Gazetecilik Ödülü dallarında ödüller kazandı


Etiketler: #ümit bektaş #Reuters

İlgili Haberler

Michael Anthony Ganoe kimdir? Michael Anthony Ganoe neden sınır dışı edildi?

Michael Anthony Ganoe kimdir? Michael Anthony Ganoe neden sınır dışı edildi?
Gökhan Kam kimdir? Foto muhabir Gökhan Kam neden gözaltına alındı?

Gökhan Kam kimdir? Foto muhabir Gökhan Kam neden gözaltına alındı?
Murat Kocabaş kimdir? Foto muhabir Murat Kocabaş neden gözaltına alındı?

Murat Kocabaş kimdir? Foto muhabir Murat Kocabaş neden gözaltına alındı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler