Yayınlanma: 25.03.2025 - 18:04

Güncelleme: 25.03.2025 - 18:04

Reuters’ın ünlü foto muhabiri Ümit Bektaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) odaklı soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının protesto edildiği eylemlerde biber gazı sıkılan maskeli semazeni fotoğrafladı. Peki, Ümit Bektaş kimdir? Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş kaç yaşında, nereli?

ÜMİT BEKTAŞ KİMDİR?

Ümit Bektaş, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Bektaş, öğrencilik yıllarında Ankara bürosunda gececi foto muhabiri olarak çalışmaya başladığı Milliyet'in ardından 2004 yılında Reuters'ta çalışmaya başladı.Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çalıştı. Afganistan, Bosna-Hersek, Cezayir, Gürcistan, Irak, Kosova, Sırbistan, Suriye gibi çatışma bölgelerinde görev yaptı. 2008 Güney Osetya Savaşı'nda Rus askeri konvoyunun Zugdidi'ye girişini çektiği fotoğraf Time dergisinde kapak olarak kullanıldı. Çalışmalarıyla, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin Yılın Basın Fotoğrafı ve Abdi İpekçi Ödülleri'nin Yılın Gazetecilik Ödülü dallarında ödüller kazandı