Banu Parlak, Dilan Polat’ın tahliyesi kararına sevindiği anları sosyal medyada paylaştı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:35

Güncelleme: 25.06.2024 - 15:35

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın Bahçeşehir’de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanması davasının 2. duruşması bugün görüldü.

'Azmettirici' olarak yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye edilmesinin ardından Parlak, çığlık çığlığa sevindiği anları sosyal medyada paylaştı.

"ÇOK MUTLUYUM ÇOK..."

Mutluluk çığlıkları atan Parlak, “Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin amca tahliye. Diğer dükkanımı kurşunlayanlar tutuklular. Çok mutluyum çok” dedi.