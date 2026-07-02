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Banyoda baygın bulundu: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Banyoda baygın bulundu: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

2.07.2026 19:42:00
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İHA
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Banyoda baygın bulundu: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Samsun’un İlkadım ilçesinde 23 yaşındaki genç, evinin banyosunda arkadaşının baygın halde bulmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Resul U. (23), arkadaşı tarafından evinin banyosunda baygın halde bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Resul U., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Resul U.‘nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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