Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi

Antalya'da bar önünde çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanan Tayfun Dinç (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:11
Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi
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Olay, 16 Ekim'de Kaleiçi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Tayfun Dinç, otomobille Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Dinç, dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Tayfun Dinç'in cenazesi, Konyaltı ilçesi Sarısu Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

Polis, kaçan şüphelileri arıyor. 

 


Antalya yaralı kavga Cinayet Kaleiçi

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