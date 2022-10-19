Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:11

Olay, 16 Ekim'de Kaleiçi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Tayfun Dinç, otomobille Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Dinç, dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Tayfun Dinç'in cenazesi, Konyaltı ilçesi Sarısu Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

Polis, kaçan şüphelileri arıyor.