'İstek şarkı' isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar!

18 Ekim 2022 Salı, 10:21

Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda, iddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı istediğinde bulundu.

KAFASINDA SANDALYE PARÇALADILAR

Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı. Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.