'İstek şarkı' isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar!
Mersin’in Tarsus ilçesinde, restoranda müzisyenden istek şarkı isteyen müşteri darbedildi. Müşterinin kafasında sandalye kırıldığı anlar kameralara yansıdı.
Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda, iddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı istediğinde bulundu.
KAFASINDA SANDALYE PARÇALADILAR
Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı. Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı.
Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- Ankara’nın F-35 stratejisinde değişim
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı
- 'Hayatımda böylesini görmedim'
- Öztürk'ün 'fotoğrafçı'sı hâkimi ortaya çıkarmıştı
- Karşı hamlenin ayrıntıları netleşti