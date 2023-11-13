Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:07

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:07

İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hala sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranları son durum yağışlardan sonra araştırılıyor. Peki, Baraj doluluk oranları yüzde kaç? İstanbul'da sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu? 13 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

13 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. Son yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi çok az miktarda olurken su seviyesi düne kıyasla daha az ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,4 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 34,83 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

13 Kasım Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 16,47 olarak ölçüldü. Dün ise 16,18 olan barajlardaki doluluk miktarının önceki güne kıyasla yükseldiği kaydedildi. 13 Kasım'da barajlarda doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %34,84

Darlık Barajı: %26,59

Elmalı Barajı: %18,56

Terkos Barajı: %8,06

Alibey Barajı: %15,66

Büyükçekmece Barajı: %4,29

Sazlıdere Barajı: %2,4

Istrancalar Barajı: %16,91

Kazandere Barajı: %6,21

Pabuçdere Barajı: %2,74

SU KULLANIMINA DİKKAT!

Öte yandan yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda dikkatli olması uyarısında bulundu.