İstanbul barajları yüzde 17'ye düştü, Prof. Levent Kurnaz uyardı: Suyumuz bitti artık!
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz, İstanbul'da barajların azalmasına dikkat çekerek, "Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık..." dedi.
İklim kriziyle birlikte hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışın azalmasıyla İstanbul barajlarında dolalık oranı yüzde 17,5'e kadar düştü.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Prof. Dr. Levent Kurnaz, şunları kaydetti:
"İstanbul'da Avrupa yakasındaki barajlar neredeyse tamamen boşaldı, Melen'den gelen suyla idare etmeye çalışıyoruz. Tasarruf etmeye aylar önce başlamalıydık. Yağmur duasının zamanı bir ay önceydi. Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık..."
İstanbul'da Avrupa yakasındaki barajlar neredeyse tamamen boşaldı, Melen'den gelen suyla idare etmeye çalışıyoruz. Tasarruf etmeye aylar önce başlamalıydık. Yağmur duasının zamanı bir ay önceydi. Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık... pic.twitter.com/wo0DLfZGHM— Levent Kurnaz (@leventkurnaz) November 5, 2023
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