Baraj göletine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:49

Güncelleme: 30.08.2024 - 15:51

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yazlık Köyünde ikamet eden 5 yaşındaki Deniz Turan, köylerinin yan tarafında bulunan Atatürk Baraj Göleti yanına gelerek suya düştü.

Bir süre sonra suda vatandaşlar tarafından bulunan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adiyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Deniz Turan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.