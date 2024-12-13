Baraj gölünde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:17

Güncelleme: 13.12.2024 - 16:17

Aksaray'da Mamasın Barajı'nda saat 14.00 sıralarında köylüler, su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar, öldüğü belirlenen erkeğin cansız bedenini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.