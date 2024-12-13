Baraj gölünde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Aksaray’da Mamasın Barajı'nda erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı.
Aksaray'da Mamasın Barajı'nda saat 14.00 sıralarında köylüler, su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar, öldüğü belirlenen erkeğin cansız bedenini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama