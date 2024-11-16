Baraj gölüne düşmüştü... Medine'nin cansız bedeni bulundu!

Adana'da kiraladığı deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölü'ne düşüp, kaybolan 15 yaşındaki Medine Gezer'in cansız bedeni bulundu.

Baraj gölüne düşmüştü... Medine'nin cansız bedeni bulundu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 11:57

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; lise öğrencisi Medine Gezer (15), Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Medine Gezer'in bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Gezer'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Adana #baraj gölü #cansız beden #öğrenci

İlgili Haberler

Karaman’da baraj gölüne giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu

Karaman’da baraj gölüne giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu
Adana'da deniz bisikletinden düşen 15 yaşındaki Medine kayboldu

Adana'da deniz bisikletinden düşen 15 yaşındaki Medine kayboldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler