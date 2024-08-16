Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu

Yayınlanma: 16.08.2024 - 11:46

Güncelleme: 16.08.2024 - 11:46

Atatürk Baraj Gölü kıyısına arkadaşları ile piknik yapmak için gelen Vedat Akbaş ile İbrahim Çiftçi, sabah saatlerinde serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra Akbaş ve Çiftçi, suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Çevredekilerin müdahalesi ile 2 kişi sudan çıkarıldı.

Vedat Akbaş ile İbrahim Çiftçi, çağırılan ambulanslarla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Akbaş ve Çiftçi, kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.