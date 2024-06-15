Baraj gölüne giren Muhammed Mert boğuldu

Kilis'te, arkadaşlarıyla birlikte baraj gölüne giren Muhammed Mert Özdemir (15) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 23:06
Baraj gölüne giren Muhammed Mert boğuldu
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Kilis-Gaziantep karayolu üzerinde bulunan Seve Baraj gölünde 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren Muhammed Mert Özdemir, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramasının ardından bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının sonuç vermemesi üzerine Adana’dan gelen arama kurtarma ekipleri girdikleri baraj gölünde Muhammed Mert Özdemir’in cansız bedenine ulaştı.

Bu sırada olayı duyarak baraj gölü kıyısına gelen Özdemir'in yakınları da acı haberin ardından gözyaşına boğuldu.

Özdemir’in cenazesi otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

 

 

 

 


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