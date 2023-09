‘Barajda bakteri’ iddialarına İmamoğlu’ndan yanıt

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:58

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:58

Büyükçekmece’de çiftçilere tohum dağıtım töreninde basın mensuplarının sorunlarını cevaplayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 4 oranında kalan suyun bakteri ve hastalık yayabileceği iddialarına cevap verdi.

“SUSUZLUKLA KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ”

Başkan İmamoğlu, “Bu konuda her gün tedbirleri alıyoruz. Bizim İSKİ, dünyanın en deneyimli kurumu. Böyle bir riskin olduğu yerden zaten su pompalamamız mümkün değil. Büyükçekmece bu denli kurumayı daha önce yaşamış bir göl. Yakın zamanlarda yaşadı. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. Aylardır İstanbul yağmur görmedi. Temennimiz yağışların artık İstanbul’a bir an önce ve yakın bölgeye gelmesi. Bizim bugün söyleyeceğimiz şey, suyun verilmesi hususunda kadim İSKİ kurumuna kimsenin güven sorunu yaşamaması. Ama her bireyin mutlaka suda tasarrufa dikkat etmesi, herkesin bir damla suyun bile çok önemli olduğunu bilmesini istiyoruz. Şu anda mevsimler olarak yağış zamanı geliyor, onu bekliyoruz. Şu anda tabii ki suyla ilgili bir alarm var doğa olarak var. Ama susuzluk diye bir durum ile karşı karşıya değiliz bu sene” dedi.