Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı

Balıkesir’de İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü; eski Selimiye köyü kalıntıları ve 1980’lerin İzmir-Balıkesir yolu gün yüzüne çıktı.

Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı
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DHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:59

 Balıkesir'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yüzde 19,98'e kadar düştü. Su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu ortaya çıktı.

Su taşkınlarını önlemek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 1991'de yapımı tamamlanıp, hizmete açılan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) verilerine göre yüzde 19,98'e düştü. Barajdan Altıeylül ve Karesi ilçe merkezleri ile 17 kırsal mahalleye su sağlanıyor. Barajda yaklaşık 30 milyon metreküp su bulunup, kente 200 gün yetecek kadar suyun kaldığı belirtildi.

Öte yandan su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı. 


Etiketler: #Balıkesir #Baraj

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