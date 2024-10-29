Kuraklık tehdidi... Kırklareli Barajı'nda kritik seviye!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:09

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:09

Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve yeterince yağış olmaması nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığı belirtildi.

Kentin içme suyunun da sağlandığı barajın doluluk oranı yüzde 30 olarak ölçüldü.

Depolama hacmi 113 milyon 312 bin metreküp olan barajda 33 milyon 444 bin metreküp su bulunuyor.