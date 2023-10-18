Barajlar kurumuştu... Bodrum'da su sorunu sürüyor, evlere tankerlerle su taşınıyor!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:03

Güncelleme: 18.10.2023 - 15:03

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı yazılı açıklamada, küresel iklim kriziyle mücadele edilen şu günlerde Bodrum'a su sağlayan barajların da kapatılmasıyla ilçede son günlerde su sıkıntılarının yaşandığını kaydetti.

Belediye olarak ellerinden geldiğince vatandaşların su taleplerini karşıladıklarını belirten Aras, Bodrum'daki muhtelif su kuyularından temin ettikleri suları, yurttaşlara ulaştırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

915 HANEYE 2 BİN 432 TON SU VERİLDİ

Aras, Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi'nde alınan taleplerin ilgili müdürlükçe kayda alındığını, yurttaşların hanelerine sırasıyla su takviyesi yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünden üç araçla yarımadanın farklı noktalarına ulaştırılan su için Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğümüzden dört araç daha tahsis ettik. Önümüzdeki süreçte toplam 7 araçla su takviyesi hizmetlerimize planlı olarak devam edeceğiz."

Ağustos-Ekim arasında Bodrum'un birçok mahallesindeki 915 haneye tankerlerle 2 bin 432 ton su verildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen de Bodrum'da su ihtiyacını karşılayan Mumcular ve Geyik barajlarında su miktarının dip seviyeye düşmesi nedeniyle yeraltı su kaynakları için yeni sondaj kuyularının açılacağını bildirmişti.