İzmir Aliağa'da yangın!

İzmir'in Aliağa ilçesinde maki ve otluk alanda yangın çıktı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 18:28
İzmir Aliağa'da yangın!
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Bugün saat 17.30 sıralarında Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ndeki otluk ve maki alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale başladı.

Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle sürüyor. 


Yangın Aliağa
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