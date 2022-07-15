İzmir Aliağa'da yangın!

15 Temmuz 2022 Cuma, 18:28

Bugün saat 17.30 sıralarında Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ndeki otluk ve maki alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale başladı.

Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle sürüyor.