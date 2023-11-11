Kayseri’de bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak’ta meydana gelen olayda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.Y. (50), oğlu M.Y. (16) ve C.A. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
Kavgada F.Y. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞAHISLAR ARANIYOR
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mevduat faizlerinde sert yükseliş!
- Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- İYİ Parti yönetiminde yeni istifa
- Verdiği mesaj çok açık…
- 'Etrafınızdaki hukukçu geçinen çakallar...'
- Anıtkabir'de Arslan'a karşı slogan atmak istemiş!
- Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu!
- Kaçak müteahhit AVM'de yakalandı