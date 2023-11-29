Barın önündeki silahlı kavgaya ilişkin yeni gelişme: 2 tutuklama kararı daha!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 22:36

Güncelleme: 29.11.2023 - 22:36

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki barın önünde 26 Kasım'da çıkan silahlı kavga sonrası olayın faillerinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, 28 Kasım'da 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 8 oldu.

NE OLMUŞTU?

Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki barın önünde 26 Kasım'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmış, olaya ilişkin daha önce 8 kişiyi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirmişti.

Adliyeye sevk edilen söz konusu şüphelilerden 6'sı hakimlikçe tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.