Barın önünde silahlı kavga... 7 gözaltı!

Ödemiş ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

AA/DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:13
Barın önünde silahlı kavga... 7 gözaltı!
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki bir barın önünde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgada kullanılan 2 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirdi.

Kavgaya karışan 7 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.


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