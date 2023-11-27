Barın önünde silahlı kavga... 7 gözaltı!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:13

Güncelleme: 27.11.2023 - 21:55

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki bir barın önünde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgada kullanılan 2 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirdi.

Kavgaya karışan 7 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.