Barınamıyoruz Hareketi'nden öğrenciler KYK koşullarını anlattı: 'Artık intihar edilmesin diye camlar da açılmıyor'

Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:34

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:52

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler her gün sosyal medyada paylaştıkları videolar ve fotoğraflar ile konakladıkları yurtlardaki sorunları dile getiriyor. Bundan 2 yıl önce bu sorunları görünür kılmak için öğrencilerin kurduğu Barınamıyoruz Hareketi, öğrencilerin kendilerine ulaştırdıkları görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Son olarak Aydın'da bulunan Işıklı Kız KYK Yurdu'nda, öğrencilerin şikayetlerine rağmen bakımı yapılmayan asansörün düşmesi sonucu, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Zeren Ertaş'ın ölümünün ardından yurt genelinde KYK yurdunda konaklayan öğrenciler eylemlerde bulundu.

Bunun yanında geçtiğimiz sene ailesinin baskısı ile bir cemaat yurdunda kaldığını anlattığı bir videonun ardından intihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'yı başka öğrenci intiharları takip etti. Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Resul Alan isimli öğrenci ekonomik sorunlarından bahsettiği iddia edilen bir mektubun ardından okulun yemekhanesinde kendini asmıştı. Son olarak Hacettepe Üniversitesi'nden bir şüpheli ölüm haberi geldi. Tur odasında ölü bulunan tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki İzzah Elif Khan'ın intihar ettiği düşünülüyor.

ÖĞRENCİ İNTİHARLARI ARTIYOR!

Katıldığı Cumhuriyet TV yayınında öğrencilerin sorunlarını anlatan Barınamıyoruz Hareketi'nden Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümü öğrencisi Demir Karabacak şunları söyledi:

"Köşeye sıkıştırılmış, geleceksizleştirilmiş, çalışmaya mecbur bırakılan ve okulunu okuyamayan öğrencilerin yaşadığı çaresizlik durumunun bir sonucudur bu olaylar. Enes Kara'nınki bunun açık mektubuydu. Enes Kara aslında bir neslin gerçekliğini anlatmıştı bize. Resul de bir protesto biçimi olarak kendini yemekhanede astı. İntiharın yayıldığını görüyoruz. Bunlar bir nesle başka bir seçenek bırakmamanın eseri."

"ARTIK İNTİHAR EDİLMESİN DİYE CAMLAR AÇILMIYOR"

"Barınamıyoruz Hareketi olarak bize Zeren Ertaş'ın ölümünden sonra 100 küsur asansör ihbarı aldık" diyen Demir Karabacak, "Yemeklerin kurtlu, böcekli olduğu ve öğrencilerin zehirlendiği haberini aldık. Öğrencilerin daracık alanlarda, şehirden uzakta, kurtlu yemeklerle, 6 kişinin bir odada balık istifi yaşamasını bekleyemezsiniz. Artık camlar da açılmıyor intihar edilmesin diye. Yurtlarında eylem yapan öğrenciler Zeren Ertaş'ın ölümünü protesto etti ama eşzamanlı olarak yurtlarına dair taleplerde bulundular. Öğrenciler güdülecek bir kitle değil, bu koşullar devam ettiği müddetçe öğrenci hareketleri büyüyecektir" ifadelerini kullandı.

"YEMEKLER BOZUK VE BÖCEKLİ"

Kız öğrenci KYK yurdunda konaklayan ve anlattıkları sebebiyle yurttan atılmaktan endişe eden B.K. ise, "Yurtlarda oda kapasiteleri arttırılıyor. İnsancıl koşullarda yaşamıyoruz. Yemeklerin zaten güzel olmasını beklemiyoruz ama sürekli bozuk , böcekli ve hijyenik koşullarda pişmeyen yemekleri yemek zorunda bırakılıyoruz. Normalde her ay KYK'ye ödeme yapmamız gerekiyor. Gününde ödeme yapamayabiliyoruz, bunun için 10 gün süre veriliyor, bu sürede ödeyemeyen arkadaşlarımız yurttan atılacak. İzin hakları 75 günden 30 güne düşürüldü. Tiyatro, konser gibi sosyal etkinliklere zaten bütçemiz yetmiyor, bütçemiz yetse bile yurt saatlerinden dolayı gidemeyiz" dedi.

"ODALARI SIK SIK SU BASIYOR"

Yurtlarda taciz olaylarının yaşandığını ve güvende hissetmediklerini belirten B.K., "Yurt yönetiminin güvenlik anlayışı sadece bizi kısıtlamak. Dışarda yurdu gözetleyen ve kapısında bize sataşan kişiler oluyor. Çok kalabalık bir yurt olmamıza karşın bir temizlik görevlimiz yok. Temizliği öğrenciler olarak biz yapıyoruz ve malzemeler için de bütçe ayırmamız gerekiyor. Odaları sık sık su basıyor ve bunu da biz temizliyoruz. 1500 kişi 20 çamaşır makinesini kullanıyoruz, nevresimlerimizi yıkayamıyoruz. Sadece başımızı sokacağımız bir yer var" diye konuştu.