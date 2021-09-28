Barınmayanlar bu kez vapurda eylem yaptı: Ne susarız ne korkarız
Ekonomik nedenlerden dolayı barınma sorunu yaşayan öğrenciler, eylemlerine Kadıköy-Beşiktaş vapurunda devam etti.
Yurt ve kira ücretlerine tepki göstererek 'barınamıyoruz' eylemlerine başlayan Yurtsuzlar, barınma sorununa dikkat çekmek için protestoları sürüyor. Dün 80 kişinin gözaltına alınmasının ardından öğrenciler bugün vapurda eylem yaptı.
Yurtsuzlar olarak fahiş ev kiralarına, yurt ücretlerine, niteliksiz yurtlara karşı bugün vapurdan sesimizi yükselttik:— yurtsuzlar (@yurtsuzlar_) September 28, 2021
Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar
Falları grafiklerde bakılanlar siz de işitin..#YurtsuzlarGoezaltında#BARINAMIYORUZ pic.twitter.com/u2CKE6CSmK
İstanbul Kadıköy Moda Sahili’nde darp edilerek gözaltına alınan yurtsuz öğrenciler, vapurda taleplerini ve kim olduklarını anlattı.
Öğrenciler açıklamalarında, "Bizlere sokaklardan başka çare bırakmayanlar bilsin ki korku politikalarına karşı ne susarız ne korkarız" dedi.
Biz barınamayan üniversiteliler olarak sesimizi her yerden duyuruyoruz:— yurtsuzlar (@yurtsuzlar_) September 28, 2021
Biz barınamayan, geçinemeyen, yurtsuz kalan üniversitelileriz. Sadece kampüste değil, sokakta, parkta, vapurda sesimize ses katıyoruz.#BARINAMIYORUZ#YurtsuzlarGoezaltında pic.twitter.com/gUGx6KSPUg
'HAKLIYIZ VE ALACAĞIZ'
Öğrenciler "Terörist değiliz, bağımsız öğrencileriz ve barınamıyoruz. Yurtsuzuz. Cemaat yurtlarının kamulaştırılmasını, ev kiralarına tavan fiyat uygulanmasını istiyoruz. Haklıyız ve alacağız" diye devam etti.
Dün nöbetimizin 8 gününde barınamayan üniversiteliler olarak, Moda 2'de çadır nöbetimize devam ederken polisin işkencesiyle göz altına alındık. Bugün de sesimize ses katmak için vapurdan sesleniyoruz:— yurtsuzlar (@yurtsuzlar_) September 28, 2021
Evsiziz, yurtsuzuz, her yerdeyiz!#yurtsuzlar pic.twitter.com/pw3XemHSn5
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