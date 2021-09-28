Barınmayanlar bu kez vapurda eylem yaptı: Ne susarız ne korkarız

28 Eylül 2021 Salı, 23:00

Yurt ve kira ücretlerine tepki göstererek 'barınamıyoruz' eylemlerine başlayan Yurtsuzlar, barınma sorununa dikkat çekmek için protestoları sürüyor. Dün 80 kişinin gözaltına alınmasının ardından öğrenciler bugün vapurda eylem yaptı.

Yurtsuzlar olarak fahiş ev kiralarına, yurt ücretlerine, niteliksiz yurtlara karşı bugün vapurdan sesimizi yükselttik:

Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar

Falları grafiklerde bakılanlar siz de işitin..#YurtsuzlarGoezaltında#BARINAMIYORUZ pic.twitter.com/u2CKE6CSmK — yurtsuzlar (@yurtsuzlar_) September 28, 2021

İstanbul Kadıköy Moda Sahili’nde darp edilerek gözaltına alınan yurtsuz öğrenciler, vapurda taleplerini ve kim olduklarını anlattı.

Öğrenciler açıklamalarında, "Bizlere sokaklardan başka çare bırakmayanlar bilsin ki korku politikalarına karşı ne susarız ne korkarız" dedi.

Biz barınamayan üniversiteliler olarak sesimizi her yerden duyuruyoruz:

Biz barınamayan, geçinemeyen, yurtsuz kalan üniversitelileriz. Sadece kampüste değil, sokakta, parkta, vapurda sesimize ses katıyoruz.#BARINAMIYORUZ#YurtsuzlarGoezaltında pic.twitter.com/gUGx6KSPUg — yurtsuzlar (@yurtsuzlar_) September 28, 2021

'HAKLIYIZ VE ALACAĞIZ'

Öğrenciler "Terörist değiliz, bağımsız öğrencileriz ve barınamıyoruz. Yurtsuzuz. Cemaat yurtlarının kamulaştırılmasını, ev kiralarına tavan fiyat uygulanmasını istiyoruz. Haklıyız ve alacağız" diye devam etti.