Barınmayanlar bu kez vapurda eylem yaptı: Ne susarız ne korkarız

Ekonomik nedenlerden dolayı barınma sorunu yaşayan öğrenciler, eylemlerine Kadıköy-Beşiktaş vapurunda devam etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 23:00
Barınmayanlar bu kez vapurda eylem yaptı: Ne susarız ne korkarız
Abone Ol google-news

Yurt ve kira ücretlerine tepki göstererek 'barınamıyoruz' eylemlerine başlayan Yurtsuzlar, barınma sorununa dikkat çekmek için protestoları sürüyor. Dün 80 kişinin gözaltına alınmasının ardından öğrenciler bugün vapurda eylem yaptı.

İstanbul Kadıköy Moda Sahili’nde darp edilerek gözaltına alınan yurtsuz öğrenciler, vapurda taleplerini ve kim olduklarını anlattı.

Öğrenciler açıklamalarında, "Bizlere sokaklardan başka çare bırakmayanlar bilsin ki korku politikalarına karşı ne susarız ne korkarız" dedi.

'HAKLIYIZ VE ALACAĞIZ'

Öğrenciler "Terörist değiliz, bağımsız öğrencileriz ve barınamıyoruz. Yurtsuzuz. Cemaat yurtlarının kamulaştırılmasını, ev kiralarına tavan fiyat uygulanmasını istiyoruz. Haklıyız ve alacağız" diye devam etti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler