Barış akademisyenleri için bir araya geldiler

5.03.2026 04:00:00
Yusuf Körükmez
“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlerin ihracının 10. yılında açıklama yapan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İzmir Üniversiteler Şubesi, mahkemece verilen iade kararlarının hayata geçirilmediğini söyledi.

2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan “Barış Akademisyenlerinin” kamudan ihracının üzerinde 10 yıl geçti.

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi ile SES İzmir Şubeleri OHAL döneminde ihraç edilen akademisyenlerin görev iadelerini mahkemelerce geri kazanmalarına karşın halen fiili olarak görevlerine dönememelerine tepki gösterdi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde yapılan basında Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, “Dokuz Eylül Üniversitesi özelinde halen iki hocamızın davası farklı yargı aşamalarında sürmektedir. Dört iade kararı ise idare tarafından uygulanmamıştır. Üniversite kendi yarattığı bir mağduriyeti, iade kararına rağmen hukuksuzluklar silsilesine bir yenisini eklemektedir. Üniversiteler, siyasal iktidarın müdahale alanı değil, özgür düşüncenin, bilimsel üretimin ve toplumsal sorumluluğun mekânlarıdır” diye konuştu. 

