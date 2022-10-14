Barış Akarsu'nun hayatı filme çekildi, afişi hayranları belirledi
Muğla’da, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu’nun hayatını anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filmi, 18 Kasım’da vizyona girecek. Filmin afişini ise Akarsu’nun hayranları belirledi.
Anadolu rock müzik ile adından söz ettiren sanatçı Barış Akarsu, 28'inci doğum günü olan 29 Haziran 2007'de Bodrum yolunda trafik kazası geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede 5 gün kaldığı yoğun bakımın ardından yaşamını yitirmişti. Akarsu'nun başarılarla dolu kısa yaşamının öyküsünü anlatan bir film çekildi. Vizyona 18 Kasım’da vizyona girecek “Barış Akarsu Merhaba” filminin afişini ise sanatçının hayranları belirledi. Filmin sosyal medya hesabından paylaşılan üç afiş arasından seçilen oylamaya 5 binin üzerinde kişi katıldı.
Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın canlandırdığı filmde; Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol da rol aldı. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, filmde Akarsu’nun şarkılarını da seslendirecek.
Yapımcılığını Fikri Harika Production ile Aytaç Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı.
23 ÜLKEDE DAHA GÖSTERİME GİRECEK
Türkiye dışında 10 Avrupa, 10 Orta Doğu ülkesi ile Azerbaycan’da, Rusya’da ve Kazakistan’da da gösterime girecek filmin müziklerini Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.
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