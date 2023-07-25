Barış bildirisi imzacısı akademisyenlere bir engel daha!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:53

Güncelleme: 25.07.2023 - 17:06

Ankara Üniversitesi'nden görev yapan ve “Barış Bildirisi”ni imzalayan akademisyenlerin işlerine iade süreci 6 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Aralarında Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul’un da bulunduğu 9 akademisyen hakkında verilen iade kararı istinaf mahkemesinden döndü.

"BİR KEZ DAHA FAKÜLTELERİNDEN KOPARILDILAR"

Eğitim Sen Ankara 5 no’lu şube, söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamada, KHK ile Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen “Barış Bildirisi” imzacı akademisyenlerden Ahmet Haşim Köse, Aysun Gezen, Banu Yılmaz, Irmak Özinanır, Funda Başaran, Funda Şenol, Nail Dertli, Nejla Kurul ve Sevgi Sezer’in iade kararlarına istinaftan yürütmeyi durdurma kararı geldiği belirtildi.

Ankara 5’nolu şubenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Artık Yeter! İade kararlarına sevindiğimiz hocalarımız hakkında istinaftan yürütmeyi durdurma kararları geliyor. Akademisyenler bir kez daha fakültelerinden koparıldı” ifadeleri yer aldı.

Eğitim Sen'in resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"686 sayılı KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen Genel Başkanımız Prof. Dr. Nejla Kurul, yargı kararıyla görevine dönmüştü. Ancak Ankara Üniversitesi’nin itirazı sonrasında verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle, Kurul’un bir kez daha üniversitesi ile bağı hukuksuzca kesildi. Bu durumda olan çok sayıda akademisyen üyemiz bulunmaktadır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi hâkimleri hukuka aykırı biçimde Anayasa Mahkemesi’nin, ağır ceza mahkemelerinin ve idare mahkemelerinin kararlarını yok saymaktadır" ifadeleri kullanıldı. Verilen kararlarda hukuki gerekçenin bulunmadığını da belirten Eğitim Sen “6 yıldır haksız ve hukuksuz biçimde üyelerimize yaşatılan eziyet, bugün de mahkeme koridorlarına sıkıştırılan keyfi ve siyasi kararla, uzun ve belirsiz yargı süreçleriyle devam etmektedir! Unutulmamalıdır ki bu kararların altına imza atanlar açıkça suç işlemekte ve anayasal haklarımızın kullanımını engellemektedir. Ancak ne yapılırsa yapılsın, geri döneceğiz ve haklarımızı alacağız! Üyelerimize yaşatılan bu eziyetin hesabını hukuk önünde soracağız!”

NE OLMUŞTU?

OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 330 akademisyenden 184’ü Barış İçin Akademisyenleri’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi imzacısıydı. En çok ihraç ise 72 akademisyen ile Ankara Üniversitesi’nden yaşanmıştı.