Barış Boyun çetesine yeni dava: İtalya'da tutuklu olduğu halde suç işlemeye devam etti

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:04

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:48

Liderliğini İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un yaptığı silahlı suç örgütü hakkında yürütülen soruşturmanın ana iddianamesi tamamlandı. Toplam 311 sanıklı iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi. Dosyanın ayrıntılarına Cumhuriyet ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 574 sayfalık iddianamede 8 kişi maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve 305 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, suç örgütünün suç fiilleri 95 eylem olarak sıralandı. Barış Boyun ise 14 eylem kapsamında doğrudan fail sayıldı. Hakkında 11 Mayıs 2022'den beri yakalama kararı bulunduğu kaydedilen ve iddianamede 1641 kez adı geçen Barış Boyun'un silahlı suç örgütünün lideri olduğu, Bayram Demir, Tolga Gültepe, Zafer Boyun, Bahadır Akdağ ile Beratcan Gökdemir'in ise örgüt yöneticileri oldukları belirtildi.

"ÖRGÜT ÜYELERİNE HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPTIRABİLECEK DURUMDA"

Savcı, iddianamede Barış Boyun'un özellikle Beyoğlu Hasköy bölgesinde hakimiyet kurmak için kendisine hasım olarak belirlediği grup ya da kişilerle rant kavgası içerisine girdiği, birlikte hareket ettiği şahıslarla gerçekleştirdiği eylemlerle çevresine korku saldığı, kurmuş olduğu silahlı suç örgütünün hüküm sürdüğü bölgedeki faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla altında bulunan örgüt üyelerine her türlü silahlı eylem yaptırdığı ve yaptırabilecek durumda olduğunu kaydetti.

"ÖRGÜT İÇİNDEKİ TEK SÖZ SAHİBİ"

İddianamede, Barış Boyun'un örgüt içerisindeki tek söz sahibi olduğu, altında bulunan örgüt üyelerinin kendisine sonsuz biat ettiği, liderliğini yaptığı suç örgütü içerisindeki Bayram Demir ile Zafer Boyun'a yönelik gerçekleştirilen "kasten öldürülmeye teşebbüs edilmesi" ve Yusuf Çölgeçen'in öldürülmesi olaylarının intikamını almak saikiyle çok sayıda eylem gerçekleştirdiği belirtildi.

"YENİ ÖRGÜT ÜYELERİ BULARAK SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETTİ"

Operasyonlar kapsamında şüphelilerden ele geçirilen suç eşyaları ve kriminal inceleme raporlarına da yer verilen iddianamede, örgüt lideri Barış Boyun ve yöneticileri Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir hakkında silahlı suç örgütü kurma suçundan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı ve yargılamanın devam ettiği, ancak Barış Boyunun bu dava açıldıktan sonra da yeni örgüt üyeleri bularak örgüt kapsamında suç işlemeye devam ettiği anlatıldı.

"ÜLKENİN EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ OLMA AMACINDALAR"

İddianamede, Barış Boyun'un örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimat verdiği ve örgütü bu şekilde yöneterek ayakta tuttuğu, örgüt yöneticilerinin Barış Boyun'un ismini kullanarak ve korkutucu gücünden faydalanarak kendisine bağlı örgüt üyeleri üzerindeki hakimiyetini pekiştirdiği, örgüt üyelerinin örgütün lider ve yönetici kadrosunun emir ve talimatlarını sorgulanmaksızın yerine getirdikleri, örgütün amacının belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğu, bu suçu işleyebilmek için yeterli sayıda örgüt üyesi ve araca sahip oldukları, örgüt lideri ve yöneticileri amaçlarına ulaşabilmek amacıyla her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, amaçlarına ulaşmak ve ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak ya öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri tespit edildi.

"İTALYA'DA TUTUKLU OLMASINA RAĞMEN SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETTİ"

Barış Boyun'un, işlemiş olduğu suçlar nedeniyle İtalya'ya kaçtığı ve İtalya'da yaşadığı, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılması üzerine İtalya Yargı makamlarınca tutuklandığı ve hali hazda İtalya'da tutuklu bulunduğu, yurt dışında bulunduğu süreç içerisinde örgüt yöneticileri aracılığıyla örgütün sürekliliğini ve devamlılığını sağladığı, Türkiye'de kurmuş olduğu silahlı suç örgütü aracılığıyla bir çok suç işlediği, İtalya'da tutuklu olmasına rağmen suç işlemeye de devam ettiği iddianamede belirtildi.

"TUTUKLUYKEN MEKTUPLA YETKİ DEVRETTİ"

İddianamede, Barış Boyun'un İtalya'da tutuklu bulunduğu sırada örgüt üyelerine 3 adet mektup gönderdiği, mektupların içeriğinde tüm işleri örgüt üyelerinden Gurur Işınçelik ve İtalya'da tutuklu örgüt yönetici Tolga Gültepe'nin kardeşi Mert Gültepe'ye devrettiğini ve işleri devrettiği kişilerin sözünden çıkmadan faaliyetlere devam edilmesi talimatı verdiği anlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 3 KEZ MÜEBBET VE 304 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, sanık Barış Boyun hakkında, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten öldürme ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürme", "Vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla kasten yaralama", "Birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak tehdit", "Mala zarar verme", "Suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak, örgüte yarar sağlamak amacıyla silahla, birden fazla kişiyle yağma ve yağmaya teşebbüs" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından toplamda bir ağırlaştırılmış müebbet, 3 kez müebbet ve 147 yıl 10 aydan 304 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame, gönderildiği İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.