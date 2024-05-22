Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun kaç yaşında, nereli?

Organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'da Türk ve İtalyan polisinin ortak operasyonu ile yakalandı. Kırmızı Bülten'le aranan Boyun'la birlikte 16'sı Türk, 2'si İtalyan 18 kişi de gözaltına alındı. Peki, Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:33
Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun kaç yaşında, nereli?
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Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. Peki,  Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun kaç yaşında, nereli?

BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Barış Boyun, 1984 yılında doğdu. Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün mafya lideridir. Örgütü Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir (Can Dalton) ile beraber yönetmektedir.

İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün suç olayları daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzandı. Örgüt, motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.

2017 öncesi mafya Bilal Yaman ile beraber hareket eden Barış Boyun, Bilal Yaman'ın 2017'de tutuklanması üzerine içinde bulunduğu organize suç örgütünün lideri oldu. Savcılık iddianamesine göre örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretidir.

Barış Boyun ve ona bağlı çeteler, Balkanlardaki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yapıp cinayetler işlemektedir.

Çete sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapıp Anadolu kasabalarından gelen 20-25 yaş arasındaki gençleri çeteye tetikçi olarak katmaktadır.

Barış Boyun'a bağlı çete, 4 farklı çete ile çatışıp basındaki verilere göre taraflar arasında 20 kişi hayatını kaybetti.



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