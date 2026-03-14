Barış Boyun suç örgütü davası: Tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı

14.03.2026 16:08:00
Liderliğini Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik 168'i tutuklu 304 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyetinin tahliyelerine karar verdiği 33 sanıktan Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da aralarında bulunduğu 11'i hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen Barış Boyun suç örgütüne yönelik davanın son duruşmasında, sanık savunmaları ve avukat beyanlarının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Erol Dalkıç, Görkem Uncu, Yasin Arabul, Yeşim Aydın, Oğuz Can Öztaş, Adem Doğan, Burak Oktay, Muhammed Batuhan Coşkun, Serhat Aygöl, Abdurrahman Kofalak, Fatih Mehmetoğlu, Burak Doğan, Ahmet Göncü, Celal Ağgöz, Sedat Ağgöz, Emirhan İncebayraktar, Özgür Kılıç, Şahin Mert Bingüllü, Yusuf Yakut, Mazlum Aşgenaz, Muhammed Aşgenaz, Mustafa Albayrak, Yiğit Sevgen, Mert Besler, Abdurrahman Çamuroğlu, Sinan Şimşek, Serdar Yıldırım, Gürkan Baltaş, Fırat Elmas, Mahsum Kaptan, Muhammed Furkan Culum, Ece Boyun ve Mehmet Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Duruşma savcısı Abdullah Gül, bu 33 sanıktan Barış Boyun'un eşi Ece Boyun, Erol Dalkıç, Görkem Uncu, Yeşim Akkoyun, Burak Oktay, Emirhan İncebayraktar, Özgür Kılıç, Şahin Mert Bingüllü, Yusuf Yakut, Mert Besler ve Abdurrahman Çamuroğlu'nun tahliyesine itiraz etti.

Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, tutuklu kaldıkları süre, kaçma ve delil karartma ihtimallerini dikkate alarak tahliye edilen 11 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

 

