Bakan Yerlikaya duyurdu... Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 157 gözaltı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:38

Güncelleme: 14.10.2024 - 15:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir suç örgütlerine yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can GÖKDEMİR'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek."