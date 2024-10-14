Bakan Yerlikaya duyurdu... Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 157 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Barış Boyun'un yürüttüğü suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonunda 157 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu... Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 157 gözaltı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir suç örgütlerine yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can GÖKDEMİR'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek."


Etiketler: #Barış Boyun #Ali Yerlikaya

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