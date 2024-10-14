Bakan Yerlikaya duyurdu... Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 157 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Barış Boyun'un yürüttüğü suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonunda 157 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir suç örgütlerine yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can GÖKDEMİR'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.
Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek."
?? Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2?? ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi… pic.twitter.com/angXfVGqSl— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2024
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