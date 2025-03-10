Barış Boyun'un ağabeyi Ercan Boyun'a operasyon: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Ercan Boyun, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ercan Boyun'un evinde ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulundu.

Barış Boyun'un ağabeyi Ercan Boyun'a operasyon: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:05

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin İtalya'da tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Ercan Boyun olduğu tespit edildi.

Ev ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen Ercan Boyun hakkında adli işlem başlatıldı


Etiketler: #Barış Boyun #Ercan Boyun #uyuşturucu

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