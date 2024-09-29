Barış Manço'nun Honda'sı Belçika'dan Türkiye'ye geldi!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:06

Güncelleme: 29.09.2024 - 15:06

Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun vefatından sonra Belçika'da kalan otomobilini Türkiye'ye getirmek için harekete geçildi. Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve ailesi, otomobili Türkiye'ye getirebilmek için gerekli yasal süreçleri tamamlamak üzere bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle evrak işlemleri tamamlandı.

Kırmızı renkli spor araç, üç yıl önce bölgeyi vuran selde hasar görmüştü. Manço'nun oğulları, otomobili Belçika'da temizleyip aracı firmaya teslim etti. Daha sonra, Türkiye'de Doğukan Manço tarafından karşılanarak teslim alındı.

Otomobilin mekanik süreçlerinin tamamlanmasının ardından Kadıköy'deki Barış Manço Müzesi'nde sergilenmesi bekleniyor.