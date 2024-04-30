Barış Manço'nun aracı Belçika'dan getiriliyor

Doğukan Manço, daha önce babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobili Türkiye'ye getirmek istediğini belirterek bu konuda devletten yardım istemişti. Manço, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:14
Barış Manço'nun aracı Belçika'dan getiriliyor
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Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun hayatını kaybetmesinden sonra Belçika'da kalan otomobilini Türkiye'ye getirmek üzere harekete geçildi. Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve ailesi, otomobili Türkiye'ye getirebilmek için gerekli yasal süreçleri tamamlamak üzere bir araya geldi.

Doğukan Manço'nun açıklamalarına göre, annesi Lale Manço Ahıskalı Muğla'dan, kardeşi Batıkan Manço ise Belçika'dan gelerek Beşiktaş'ta bir noterde buluştu. Aile, Gümrük Müdürlüğü'nden istenen son evrakları tamamlayarak süreci hızlandırmayı umuyor.

Doğukan Manço, ayrıca evinin altını atölyeye dönüştürerek otomobiller üzerinde çalışmalar yapmaya başladığını belirtti. Bu atölyede sadece araç tamiri değil, eksik parçaların üretimi de gerçekleştiriyor. Otomobil tutkunu olan Manço, babasının otomobilini de bu atölyede restore etmeyi planlıyor.

 


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