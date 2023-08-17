Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz: Can güvenliği tehlikede

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan için yapılan denetimli serbestlik başvurusuna savcılık olumsuz yanıt geldi.

Avukatı Hüseyin Ersöz karar sonrası sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: “Barış Pehlivan için Silivri İnfaz Hakimliği’ne yaptığımız ‘şikâyet kanun yolu’ başvurusunda, savcılık mütalaası olumsuz geldi. Pehlivan’ın cezaevinde kalması talep edildi. Kanunu ‘özgürlükçü’ yorumlayacak savcılara ihtiyaç var demiştik ama mütalaada, yeni yasal düzenlemeyi bırakın, hukuki yorum adına hiçbir gerekçe göremedik. Şimdi son söz, kararı verecek Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’nde.”

‘VATAN HAİNİ’ TEHDİDİ

Ersöz, ayrıca gazetecinin sosyal medyadan tehdit edildiğini söyledi. Ersöz “Barış’ın can güvenliğiyle ilgili dilekçe verdik. Son 10 gündür yapılan haberlerin altındaki yorumlar tehlikeli” dedi ve ekledi: “Söz konusu yorumlarda ‘Senin idam edilmen gerekirdi’, ‘Umarım cezaevinde senin işini bitirirler, sustururlar’, ‘vatan haini’ gibi tehdit ve hakaret içeren nitelendirmelerin yer aldığını görüyoruz. Bu durum Barış için can güvenliği riskini beraberinde getiriyor. Cezaevi müdüründen gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik.”

Pehlivan önceki gün, cezaevi önünde yaptığı açıklamada “Benim bir tecavüz hükümlüsünden daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar. Ben buna isyan ediyorum” demişti.