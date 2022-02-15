Barış Pehlivan cezaevine girmeden önce olayın perde arkasını anlattı

15 Şubat 2022 Salı, 12:27

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Libya'da şehit olan MİT mensuplarının cenazelerini haberleştirmesi nedeniyle yargılandığı davada hapis cezasının onanması üzerine yeniden Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Barış Pehlivan teslim olmadan önce olayın perde arkasını gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'na "B Yüzü" adlı Youtube kanalında anlattı.

Söz konusu davada verilmiş olan haksız cezanın infazı için cezaevine hazırlanan Pehlivan, "Beklediğimiz bir karardı. Avukatlarımızla birlikte Çağlayan Adliyesi'ndeki infaz savcılığına gideceğiz. Hakkımızdaki karar gereği 'infazımı bitirin' diye teslim olacağız" dedi.

"DEDİĞİMİZ ÇIKTI MAALESEF"

"Denetimli serbestlik süresi 3 yıla kadar uzatıldı. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldım. Bunun 6 ayını tutuklu olarak geçirdim" diyen Pehlivan, "İnfaz yasası gereği üçte ikisini yatıyorsun. 3 yıldan aşağısı ve Covid dönemi de olduğu için açık cezaevinde de kalmıyorsun. Büyük ihtimalle Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edileceğiz. Aynı gün içinde açık cezaevi üzerinden serbest kalmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pehlivan şöyle devam etti:

Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşma salonunda "Bu duruşma, iddianame ve hakkımızda atılan manşetlerin hepsi yalan. Bir süre sonra o şehitlerin mezarına sadece annesi bakacak ve o anne orada yalnız bırakılacak diyorduk. Dediğimiz çıktı maalesef.

"O ŞEHİDİMİN KATİLLERİYLE AYNI MASADA YEMEK YİYOR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BAE’li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya gelmesi üzerine Pehlivan, "Ben dış ilişkilerde bütün ülkelerle ilişki içinde olması gerektiğini savunan bir insanım. Ancak bizim tutuklandığımız süreçte BAE mensubu, ajanı, 15 Temmuz finansörleriyle kol kola yürüdüğümüzü, MİT mensuplarının katillerinin adamı olduğumuza dair haberler yapılmıştı" ifadelerini dile getirdi.

Pehlivan, "Şehidimizin cenazesinin haberini yaptığım için şu an Silivri Cezaevi'ne girerken, beni içeri atanlar şu an o şehidimin katilleriyle aynı masada yemek yiyor" dedi.

"SİYASİ OPERASYON"

Bu durumun büyük bir çelişki olduğunu dile getiren Pehlivan, kendilerine siyasi operasyon çekildiğini ifade etti:

"Tarih bizim haklı olduğumuzu ortaya çıkarıyor. En çok evladını farklı bir ülkede yitirmiş olan annelerin babaların gözyaşları üzerine basarak, o şehitlerin mezarlarına basarak bizi içeri atmalarına üzülüyorum. Siyasi operasyon yaptılar"