Barış Pehlivan, hakim karşısına çıkacak... Duruşma salonu önünde büyük destek!

Gazetecilik yaptığı için 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Destek amacıyla duruşma salonu önüne gelen gazeteci Merdan Yanardağ ile Pehlivan'ın kucaklaşması, kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:11
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Yazarımız Barış Pehlivan sadece gazetecilik yaptığı için 5’inci kez cezaevine girdi. 3 aydır cezaevinde yatan meslektaşımız bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. 

Duruşma öncesi, Pehlivan'a destek amacıyla çok sayıda kişi duruşmanın yapılacağı salonun önünde hazır bulundu.

Geçen aylarda serbest bırakılan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, yazarımız Pehlivan'a destek amacıyla duruşma salonu önüne geldi. Yanardağ ile Pehlivan'ın kucaklaşma anı ise, kameralara yansıdı.


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