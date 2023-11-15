Yazarımız Barış Pehlivan, yarın hakim karşısına çıkıyor

Gazetecilik yaptığı için 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın duruşması yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 18:44
Yazarımız Barış Pehlivan, yarın hakim karşısına çıkıyor
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Yazarımız Barış Pehlivan sadece gazetecilik yaptığı için 5’inci kez cezaevine girdi. 3 aydır cezaevinde yatan meslektaşımız yarın yeniden hakim karşısına çıkacak. 

Gazeteci Pehlivan da açık cezaevinden aldığı yasal izniyle duruşmaya katılacak. 

HAKİM ŞİKAYETİNİ ÇEKMİŞTİ

Denetimli serbestlik hakkı nedeniyle tutuksuz olması gereken Pehlivan'ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alınmıştı. 

Geçtiğimiz gün Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirmişti.

Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali de yükselmiş oldu.


Barış Pehlivan

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