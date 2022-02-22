Barış Pehlivan yazdı: AKP'nin yeni sosyal medya planı
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, yeni sosyal medya yasasında sona gelindiğini hatırlattı. Pehlivan, "'Yalan' olduğu düşünülen bir sosyal medya mesajını paylaşana 5 yıl hapis, o mesajı kaldırmayan sosyal medya şirketine de ağır para cezası planlanıyor" dedi.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Öyle bir şey olabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Barış Pehlivan bugünkü yazısına, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 10 yıl önce "Poliste ve yargıda bir cemaat yapılanması var mı" sorusuna verdiği "Hayır, öyle bir şey olabilir mi" yanıtı hatırlatarak başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya yasasında sona gelindiğini açıklamasına dikkat çeken Pehlivan, "'Yalan' olduğu düşünülen bir sosyal medya mesajını paylaşana 5 yıl hapis, o mesajı kaldırmayan sosyal medya şirketine de ağır para cezası planlanıyor" dedi.
Hükmü yeni kurulacak komisyonun vereceğini söyleyen Pehlivan, "Düşünün ki, siz 'devlette cemaat yapılanması var' diye tweet attınız. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da 'Hayır, öyle bir şey olabilir mi?' dedi. Bu yasaya göre, siz haklı çıktığınızı hapiste öğrenebilirsiniz" diye belirtti.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
- Poliste ve yargıda bir cemaat yapılanması var mı?
- Hayır, öyle bir şey olabilir mi?
Bundan 10 yıl önce Hande Fırat’ın sorusuna böyle yanıt verdi Bekir Bozdağ. Yarın ise bu sözün aksini söyleyen 5 yıl hapisle cezalandırılabilir.
Kafanız mı karıştı? Anlatayım…
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya yasasında sona gelindiğini açıkladı ve ekledi:
“Her şeyden önce yalan haberin, dezenformasyonun yayılmasını, sistematik bir şekilde yaygınlaşmasını engelleyecek bir düzenlemeden söz ediyoruz. İkincisi, yoğunlukla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerine karşı sosyal ağ sağlayıcılarına, sosyal medya şirketlerine ve kullanıcılarına yönelik yeni düzenlemeler ve sorumluluklar gelmiş olacak. Üçüncüsü de internet haber sitelerine yine dezenformasyonu önleme adına bazı sorumluluklar getirilecek. Dezenformasyonla mücadele ile ilgili adımları kararlı ve süratli bir şekilde takip ediyoruz ve gerekli adımları da atacağız.”
Kulislerdeki iddialara göre…
Örneğin…
“Yalan” olduğu düşünülen bir sosyal medya mesajını paylaşana 5 yıl hapis, o mesajı kaldırmayan sosyal medya şirketine de ağır para cezası planlanıyor.
Peki, o mesajdaki bilginin “yalan olup olmadığına” kim karar verecek?
Mahkeme mi? Hayır.
Yeni kurulacak bir komisyon kesecekmiş hükmü.
Aylar önce bu yasaya dair şöyle yazdım:
Bakmayın üst düzey koltuk sahiplerinin hevesli göründüğüne. Ne BTK ne de RTÜK bürokrasisi “sansürcü” yaftası yemek istiyor. Ama belli ki AKP bu yoldan geri dönmeyecek.
O halde…
Düşünün ki, siz “devlette cemaat yapılanması var” diye tweet attınız.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da “Hayır, öyle bir şey olabilir mi?” dedi.
Bu yasaya göre, siz haklı çıktığınızı hapiste öğrenebilirsiniz.
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