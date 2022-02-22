Barış Pehlivan yazdı: AKP'nin yeni sosyal medya planı

22 Şubat 2022 Salı, 09:06

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Öyle bir şey olabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Barış Pehlivan bugünkü yazısına, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 10 yıl önce "Poliste ve yargıda bir cemaat yapılanması var mı" sorusuna verdiği "Hayır, öyle bir şey olabilir mi" yanıtı hatırlatarak başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya yasasında sona gelindiğini açıklamasına dikkat çeken Pehlivan, "'Yalan' olduğu düşünülen bir sosyal medya mesajını paylaşana 5 yıl hapis, o mesajı kaldırmayan sosyal medya şirketine de ağır para cezası planlanıyor" dedi.

Hükmü yeni kurulacak komisyonun vereceğini söyleyen Pehlivan, "Düşünün ki, siz 'devlette cemaat yapılanması var' diye tweet attınız. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da 'Hayır, öyle bir şey olabilir mi?' dedi. Bu yasaya göre, siz haklı çıktığınızı hapiste öğrenebilirsiniz" diye belirtti.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: