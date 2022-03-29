Barış Pehlivan yazdı... 'Erdoğan’ın sürpriz iftar buluşması'

29 Mart 2022 Salı, 07:54

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski milletvekilleri buluşmasının ardından, “şu sıralar sessiz kalan çok kritik bir isimle buluşmayı arzuladığını” yazdı. Bu ismin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu söyleyen Pehlivan, Gül cephesinin ise bu buluşma talebini doğrulamadığını ifade etti.

Bugünkü köşesinde “Bir dönem üst düzey görev yapmış, iki tarafın da ortak tanıdığı eski bir bürokrat da Erdoğan’ın bu buluşma isteği için aracı olmaya soyunmuş” diye yazan Pehlivan şunları kaydetti:

“Taraflar sır gibi saklıyor, sadece bir avuç kişi biliyor. İki cepheden ‘olabilir’ diyen de ‘doğru değil‘ diyen de var. Eğer gerçekleşirse Erdoğan birlikte verilen fotoğraf karesiyle iki partiye, yani DEVA’ya ve Gelecek’e kaçışın önünü tutmayı amaçlıyor.

Kaynaklarım, Erdoğan’ın görüşmek istediği kişinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu iddia ediyor. Ancak Gül cephesi ‘Böyle bir durum yok’ yanıtını veriyor.

Ramazan ayında sürpriz bir iftar buluşması görürseniz, bu satırları hatırlayın”